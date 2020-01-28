Организатор миллиардных хищений НДС Александр Удодов подарил семье Мишустина дом, дачу и квартиры — ФБК

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, из которого следует, что семья нового премьер-министра России Михаила Мишустина владеет имуществом на 2 млрд 820 млн рублей. При этом некий Александр Удодов (ФБК напоминает, что тот «обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС») передал один дом и две квартиры семье Мишустина: дом был передан напрямую, а квартиры через ресторатора Аркадия Новикова.

По подсчетам ФБК, в это имущество входят: дача на Рублевке (1,5 млрд рублей), дом сестры Мишустина в «Агалоров Эстейт» (400 млн рублей), квартира сестры в «Найтсбридж парк» (200 млн рублей), участок на Новой Риге (30 млн рублей), здание на Тверском бульваре ¼ (250 млн рублей), квартиры детей на Фрунзенской (400 млн рублей), квартира детей на Трехгорном Валу (выдана Мишустину управделами президента) за 40 млн рублей.

Там есть еще и «старые» квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 миллиарда рублей, отмечается в расследовании.

В 2011 году «Коммерсантъ» называла Удодова одним из организаторов воровства двух млрд рублей из налоговой. Со ссылкой на следствие издание писало про обыски у него дома и про связи с Мишустиным. Именно его ФБК называет «одним из ключевых персонажей в истории обогащения премьер министра и его семьи».

Из 12 тысяч квадратных метров 9 тысяч были подарены сестре Мишустина именно Александром Удодовым. Вместе с участками были подарены дома 741 м2 и 147 м2.

Квартиры, который сейчас находятся в собственности у детей Мишустина, ранее принадлежали Александру Удодову через его фирму ИСТКОМ. Вот как описал ФБК их передачу: «Мишустин, видимо, захотел эти квартиры для своих детей. Но нельзя же, чтобы дети налогового министра получили квартиры от налогового мошенника? Поэтому 4 мая 2018 года их покупает ресторатор Новиков. И через четыре месяца он продает одну квартиру Алексею Мишустину. А потом ждёт. Ведь если вторую квартиру отдать Александру Мишустину, студенту из Швейцарии, то она должна быть отражена в декларации его папы-министра. Поэтому Новиков выжидает ещё пять месяцев и продает квартиру Александру Мишустину, как только тому исполняется 18 лет. И папа может говорить: «Да я ничего не знаю. Какие-то квартиры. У меня взрослые дети».

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