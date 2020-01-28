Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Судебные разбирательства длились семь лет

28.01.2020, 15:54, Новости дня

85-летний экс-король Бельгии Альберт II 27 января признал 51-летнюю художницу Дельфину Боэль биологической дочерью. Заявление адвокатов экс-монарха опубликовало издание Het Nieuwsblad. 

«Дельфина Боэль решила разорвать юридическую, социальную и эмоциональную связь со своим отцом и сменить семью. Она достигла этого в ходе длительной и болезненной процедуры, которая не учитывала право сопричастных лиц на частную жизнь», – говорится в заявлении адвокатов бывшего монарха. 

Впервые Боэль узнала правду о своем биологическом отце в 1978 году, когда ей исполнилось 17 лет. До этого родным отцом художница считала Жака Боэля, замужем за которым была ее мать – баронесса Сибилла де Селис Лоншан –  в момент рождения дочери. 

О наличии у короля внебрачной дочери общественность узнала из неофициальной биографии королевы Паулы – супруги короля Альберта II, опубликованной журналистом Марио Даннилсом. Король опроверг слухи, заявив, что у него нет внебрачных детей.

Обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства Боэль решилась в 2013 году, когда Альберт II после отречения от престола лишился юридической неприкосновенности. 

Под угрозой штрафа €5 тыс. за каждый день просрочки экс-монарх в мае 2019 года вынужден был пройти тест ДНК, результаты которого оставались засекреченными до конца года. Точку в судебных разбирательствах поставил Кассационный суд Бельгии, обязав экс-короля признать Боэль своей дочерью.

По словам адвоката Марка Уйттендалле, представляющего интересы Боэль, тон заявления экс-монарха о признании отцовства оскорбил чувства его клиентки. «Жертвой в заявлении представлен бывший монарх, а не его дочь», – цитирует слова адвоката издание De Standaard. 

Для Боэль установление прямого родства с экс-монархом дает право претендовать на восьмую часть его наследства, которое оценивается в €300 млн. Адвокат художницы подчеркнул, что она судилась с экс-королем не из-за наследства.

«Боэль сделала это ради признания, а не ради денег. Ей выгоднее было оставаться единственной законной дочерью Жака Боэля, состояние которого оценивается в €1,7 млрд», – подчеркнул адвокат. Но как пишет издание LeParisien, после развода с матерью художницы Жак Боэль исключил Дельфину из завещания. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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