Инспектор Винницкой таможни пытался дать взятку сотруднику СБУ – Служба безопасности Украины

28.01.2020, 15:54, Новости дня

Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали в Виннице госинспектора Винницкой таможни Государственной фискальной службы Украины, который предлагал взятку сотруднику СБУ, сообщил 28 января пресс-центр спецслужбы.

«Таможенник пытался передать $1 тыс. сотруднику областного управления СБУ. В эту сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому работник СБУ выполнял поручение следователя. Сотрудник сразу сообщил руководству о получении противоправного предложения», – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали инспектора при попытке передачи всей суммы взятки.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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