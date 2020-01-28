Емbraer-170 экстренно сел в Новосибирске

28.01.2020, 15:51, Новости дня

Самолет Емbraer-170, готовившийся к экстренной посадке в Новосибирске, успешно совершил посадку, сообщила региональная прокуратура.

Необходимость в посадке возникла из-за проблем с закрылками, сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, у воздушного судна не убрались закрылки.

Источник уточнил, что рейс направлялся из Новосибирска в Екатеринбург.

Напомним, в субботу в аэропорту Шереметьево при буксировке у пассажирского самолета Airbus A350 авиакомпании «Вьетнамские авиалинии» сломали переднее шасси.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня необходимость в жесткой властной вертикали отпала. РФ превратилась в развитую державу и ей требуется «конституция развития». К таким выводам пришли участники состоявшегося в ЭИСИ круглого стола, посвященного путинским поправкам к Основному закону. Во вторник в столичном Центре международной торговли, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика