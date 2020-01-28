Емbraer-170 экстренно сел в Новосибирске

Самолет Емbraer-170, готовившийся к экстренной посадке в Новосибирске, успешно совершил посадку, сообщила региональная прокуратура.

Необходимость в посадке возникла из-за проблем с закрылками, сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, у воздушного судна не убрались закрылки.

Источник уточнил, что рейс направлялся из Новосибирска в Екатеринбург.

Напомним, в субботу в аэропорту Шереметьево при буксировке у пассажирского самолета Airbus A350 авиакомпании «Вьетнамские авиалинии» сломали переднее шасси.

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