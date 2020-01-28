Мэр Уханя в качестве извинений перед жителями решил подать в отставку

В знак признания своей вины перед жителями Уханя мэр города Чжоу Сяньван намерен подать в отставку, об этом он сообщил в интервью Центральному китайскому телевидению (CCTV).

«Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения», – передает его слова ТАСС.

Он назвал «действительно жестким» решение закрыть Ухань.

«Что касается города с более чем 10-миллионным населением, то такое решение было принято впервые в истории человечества», – подчеркнул Чжоу Сяньван.

Он пояснил, что город было решено закрыть ради того, чтобы сдержать распространение вируса, однако это привело к тому, что Ухань «заработал плохую историческую репутацию».

«Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город», – сказал Сяньван.

Он рассказал, что сейчас тем, кто находится под наблюдением или карантином по месту жительства бесплатно предоставляются продукты, готовые обеды и медобслуживание.

«Однако некоторые из этих мер все же далеки от совершенства», – признал мэр.

Кроме того, градоначальник подтвердил случаи отказа водителей транспорта доставлять грузы в медучреждения из-за опасения заразиться.

Число зараженных новым коронавирусом, по последним данным, достигло 4 тыс. 547, умерли 106 человек.

Предполагается, что пик вспышки коронавируса наступит через 7-10 дней.

При этом генетики из Греции, изучив устройство генома нового коронавируса 2019-nCoV, не обнаружили доказательств того, что он возник в результате обмена генами с другим вирусом, как предполагали ученые из Китая.

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