Трамп в Белом доме — это для Нетаньяху подарок, который не перестаёт радовать

Президент США Дональд Трамп пообещал на встрече в Вашингтоне с премьером Израиля и лидером израильской оппозиции представить мирный план, который, по данным СМИ, будет крайне выгоден Тель-Авиву и особенно Биньямину Нетаньяху, пишет обозреватель Foreign Policy Джошуа Митник. По мнению автора, вообще Трамп в Белом доме стал для израильского премьер-министра «подарком, который не перестаёт радовать».



Reuters

Для израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дональд Трамп в Белом доме — это «подарок, который не перестаёт радовать», пишет обозреватель Foreign Policy Джошуа Митник.

Президент США уже на протяжении нескольких лет говорит о намерении выступить посредником в «сделке века» между Израилем и палестинцами. И вот появились детали этого соглашения. И оно походит на «подарок века» израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

«Мирный план США, похоже, создан главным образом ради переизбрания Биби (Биньямина Нетаньяху. — ИноТВ). А палестинцы даже не приглашены», — говорится в статье.

В прошлый четверг Трамп объявил о том, что сообщит свой план Нетаньяху и лидеру израильской оппозиции Бени Ганцу в рамках намеченных на эту неделю встреч в Вашингтоне.

Как отмечает автор, время для этого, похоже, подобрано практически идеально.

У Нетаньяху сейчас разгар уже третей за последний год предвыборной кампании, в результате которой он надеется сохранить за собой пост премьер-министра Израиля. Кроме того, ему параллельно приходится отбиваться от обвинений в коррупции.

А перед Трампом стоят свои вызовы. В сенате США продолжаются слушанию по делу об импичменте.

По данным израильской прессы, мирный план Трампа позволит Израилю аннексировать огромную территорию оккупированного им Западного берега реки Иордан, включить в состав страны большинство находящихся здесь еврейских поселений и сохранить контроль над большей частью Восточного Иерусалима.

Нетаньяху заявил, что эта сделка — «шанс, который предоставляется лишь один раз в жизни».

Отправляясь в Вашингтон, израильский премьер заявил: «Я направляюсь в Вашингтон, чтобы стать бок о бок с американским президентом, который предоставляет нам план. И этот план, как я полагаю, продвигает наши важнейшие интересы. Вместе с ним (Трампом. — ИноТВ) мы будем вершить историю».

Нетаньяху, по всей видимости, выгодно текущее развитие событий ещё вот по какой причине. Его поездка помогает отвлечь внимание от намеченного на вторник голосования в парламентском комитете, которое должно рассмотреть прошение премьера предоставить ему неприкосновенность от уголовного преследования по трём коррупционным делам.

Израильский лидер хотел бы отложить любые обсуждения этого вопроса до выборов, которые состоятся 2 марта. Он надеется по результатам голосования получить поддержку большинства избирателей и обеспечить себе неприкосновенность.

Администрация Трампа, между тем, не пригласила в Вашингтон представителей палестинской стороны для рассмотрения этого плана. И это ещё один показатель того, что основная мотивация для действий главы Белого дома отнюдь не мирное соглашение. К тому же президент Палестины Махмуд Аббас, скорее всего, отверг бы любое предложение нынешней администрации, поскольку он не в ладах с Трампом из-за таких решений последнего, как перенос посольства США в Иерусалим, выдворение палестинского посла из Вашингтона и сокращение финансовой помощи палестинцам.

«Им нечего нам предложить, — сказала член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави. — Это партнёрство, цель которого — уничтожить все шансы на мир и вручить Израилю перечень всего, что он желает».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По словам известного спортивного комментатора Василия Уткина, нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода из тюрьмы, стал получать около 20 000 рублей в месяц. Сам спортсмен был готов отказаться от зарплаты, однако это противоречит нынешнему регламенту. В итоге, стороны согласились на перезаключение контракта с назначением символического вознаграждения. Сам Уткин узнал об этом еще до того, как […]