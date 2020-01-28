«Оскар 2020». Кто претендует на премию в категории «Лучший режиссер». Полный список

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

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Лента «Ирландец» американского режиссера Мартина Скорсезе относится к жанру криминальной рамы. Главный герой – гангстер Фрэнки Ширан, известный по кличке Ирландец. Он совершил 25 заказных убийств и был причастен к исчезновению профсоюзного лидера Джимми Хоффа. Будучи при смерти, Ирландец рассказывает о своем темном прошлом. Ширан вспоминает участие во Второй мировой войне и то, как по возвращении в США нашел в криминальной среде применение своим навыкам убивать. Лента основана на книге «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта.

Тодд Филлипс («Джокер»)

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«Джокер» американца Тодда Филлипса относится к жанрам драмы, триллера, притчи. Картина основана на комиксах DC. Главный герой – Артур Флек – один из жителей города Готэм. Он работает уличным клоуном, но мечтает о карьере стендап-актера. Флек наблюдается у психиатра. В любых стрессовых ситуациях он не может сдержать неконтролируемый смех. Он один из миллионов жителей своего города. Никто из окружающих не думает, что в Артуре может зреть грандиозная волна протеста, способная накрыть Готэм с головой. Однажды внутренние демоны героя вырываются наружу, и клоун становится злодеем Джокером.

Сэм Мендес («1917»)

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События картины британского режиссера Сэма Мендеса «1917», относящейся к жанру исторической драмы, происходят во время Первой мировой войны, весной 1917 года. Тогда британская армия планировала наступление на Линию Гинденбурга. Рассказ ведут двое молодых солдат, Блейк и Скофилд. Они должны доставить на передовую приказ об отмене атаки. Если они не смогут этого сделать, 1,6 тыс. солдат попадут в засаду. Среди них находится и родной брат Блейка.

Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)

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Действие комедийной драмы американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» разворачивается в 1960-е годы в Лос-Анджелесе, где соседствуют шикарные особняки, поселения хиппи и секта Чарльза Мэнсона. Актеру Рику Далтону не везет в карьере. От невостребованности он сильно пьет и постоянно жалеет себя. Его дублер и друг Клифф Бут не заморачивается о своем будущем, довольствуясь существующим положением вещей. Но ему есть что скрывать в своем прошлом. Клифф однажды замечает привлекательную девушку-хиппи из живущей неподалеку общины. Вскоре становится ясно, что в этой общине происходят странные вещи.

Пон Джун Хо («Паразиты»)

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Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» относится к жанрам драмы и детектива. Семья бедняков обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Герои скрывают, что являются родственниками, и постепенно занимают все больше пространства своих работодателей. Жизнь последних оказывается под угрозой.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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