Волонтерки попросили водителя автобуса выключить российский сериал. Он отказался и высадил их на трассе

Водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров, отказавшись выключить русскоязычный сериал по их требованию. Об этом 27 января рассказала волонтер и медик Ярина Чорногуз.
Чорногуз рассказала, что она вместе с аэроразведчицей Настей Конфедерат возвращалась с похорон своего парня, погибшего в зоне ООС. В определенный момент они попросили водителя выключить российский сериал, который показывали пассажирам.
“Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук. Водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса”, – написала Чорногуз.
Волонтер утверждает, что обратилась к пассажирам, пояснив свою просьбу, но не получила поддержки. Пока большинство молчало, какая-то женщина заявила, что “ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала”.
“Слова, что я возвращаюсь с похорон своего парня – бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виновными глазами”, – добавила волонтер.
В итоге, девушки вышли посреди трассы.
Прошу репосту. Щойно ми з Настьонко Конфедерат були змушені зупинити автобус фірми @Busfor.ua, ФОП "Раб Т.Б '/ bustrans….
Posted by Yaryna Chornohuz on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020
Издание hromadske обратилось непосредственно к перевозчику за разъяснением ситуации. Там заверили, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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