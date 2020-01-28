Звезда «Интернов» Глинников лишился неприлично дорогого телефона после ограбления в Москве

Актер Илья Глинников подвергся нападению грабителя в центре Москвы. Инцидент произошел в районе Новослободского парка, сообщает «Вечерняя Москва».
После ограбления Глинников обратился в полицию. В своем заявлении артист указал, что гулял по парку и держал в руке смартфон, когда злоумышленник толкнул его в спину и выхватил дорогой гаджет. Преступник поспешил скрыться с места происшествия и убежал в сторону метро. Оказалось, что Илья пользовался одним из самых новых и продвинутых устройств: iPhone 11 Pro Max. Ущерб оценивается в 114 тысяч рублей.
Как сообщает АГН «Москва», полицейские приняли его заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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