Звезда «Интернов» Глинников лишился неприлично дорогого телефона после ограбления в Москве

Актер Илья Глинников подвергся нападению грабителя в центре Москвы. Инцидент произошел в районе Новослободского парка, сообщает «Вечерняя Москва».

После ограбления Глинников обратился в полицию. В своем заявлении артист указал, что гулял по парку и держал в руке смартфон, когда злоумышленник толкнул его в спину и выхватил дорогой гаджет. Преступник поспешил скрыться с места происшествия и убежал в сторону метро. Оказалось, что Илья пользовался одним из самых новых и продвинутых устройств: iPhone 11 Pro Max. Ущерб оценивается в 114 тысяч рублей.

Как сообщает АГН «Москва», полицейские приняли его заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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