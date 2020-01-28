Российская система поиска опасных астероидов получила название

Роскосмос дал новое название «Млечный путь» системе поиска опасных астероидов и мониторинга космического мусора, рассказал первый замгендиректора госкорпорации Юрий Урличич.

«Мы решили переименовать систему в систему «Млечный путь». Это система АСПОС («Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве»), которая на сегодня называется», – передает РИА «Новости» слова Урличича на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике «Королевские чтения».

По одной из версий, несколько миллиардов лет назад именно космическое тело, ударившее в Землю, создало Луну, а несколько десятков миллионов лет назад еще одно тело стало причиной гибели динозавров.

«С вероятностью, близкой к единице, что-то может прилететь к Земле», – сказал Урличич, не уточняя, о какой именно перспективе он говорит.

Тем временем руководитель астросообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде Алексей Байгашов сообщил, что приближающийся к Земле астероид с номером 163373 не несет угрозы планете.

«В середине февраля астероид пройдет позади Земли, приблизившись к ней на минимальное расстояние в 0,039 астрономических единиц. В привычных для нас единицах измерения это расстояние огромно – почти 6 миллионов километров. Для сравнения Луна находится в 15 раз ближе к Земле. Разумеется, такой пролет астероида не несет никакой, даже гипотетической угрозы для Земли и ее обитателей», – сказал Байгашов.

По словам ученого, столкновение с Землей этого астероида будет иметь катастрофические последствия, поскольку выделившаяся при ударе энергия в тысячи раз превосходит самый мощный термоядерный взрыв, однако вероятность этого ничтожно мала. Последний раз крупный (около 10 километров) астероид падал на Землю 66 млн лет назад, став причиной возникновения кратера Чикшулуб в Мексике и массового вымирания динозавров.

Байгашов отметил, что астрономы со всего мира постоянно отслеживают движения всех потенциально опасных космических объектов, а современные вычислительные средства позволяют моделировать их траектории на годы вперед, заблаговременно предупреждая о возможной опасности.

Напомним, в субботу NASA сообщило, что астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит рядом с Земли, это потенциально опасный космический объект.





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