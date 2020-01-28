Экс-нардеп Логвинский заявил, что не получал подозрения по делу “Золотого мандарина”

Бывший народный депутат от “Народного фронта” Георгий Логвинский заявил, что не получал подозрения по делу компании “Золотой мандарин ойл“. Об этом он написал на своей странице в Facebook 27 января.

“Официально заявляю, что никаких подозрений мне не предъявлялось и никаких следственных действий со мной не проводилось. Вся эта буря в тазике есть ни что иное, как откровенно незаконные действия НАБУ. Это подтверждается отказом ВАКС задержать фигурантов этого сюрреалистичного дела“, – заявил экс-нардеп.

Логвинский добавил, что “о политическом мотиве преследований заявлено самыми авторитетными правозащитными организациями и людьми, которых справедливо считают “совестью нации“.

«Пока правда одевает штаны, ложь успевает обойти полмира». Уинстон Черчилль.В конце прошлой недели многие СМИ… Posted by Георгий Логвинский on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

23 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений шести фигурантам дела “Золотой мандарин ойл”: бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины. Этот экс-нардеп, по версии НАБУ, был организатором схемы. Имени бывшего депутата бюро не назвало, но, по данным СМИ, речь идет о Логвинском.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

“В сентябре 2013 года представитель ООО “Золотой Мандарин Ойл“, подконтрольный бывшему народному депутату Украины, по его указанию подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО “Киевэнерго” перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась“, – заявили в антикоррупционном бюро.

При этом, сообщили в НАБУ, “несмотря на решение суда в свою пользу, “Золотой мандарин ойл” за его реализацией в исполнительную службу не обращался, однако об этом факте в ЕСПЧ не сообщил“.

“Так же, как и скрыл от европейского института факт уступки права требования [долга] с ПАО “Киевэнерго” в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом – организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ“, – рассказали в пресс-службе бюро.

В дальнейшем для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу “Золотого Мандарина Ойл” 54,17 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму, утверждают в НАБУ.

25 января Высший антикоррупционный суд отказался избирать меру пресечения одному из фигурантов дела – бывшему уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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