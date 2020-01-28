Киевлян и гостей столицы просят не гулять в районе Лысой горы из-за найденных там боеприпасов

Киевлян и гостей столицы просят не гулять в районе Лысой горы из-за найденных там в последнее время боеприпасов, сообщается 28 января на сайте музея «Київська фортеця».

«Обращаемся к вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (улица Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасны… Взрывоопасные предметы обнаружены, вывезены и обезврежены в последние дни», – сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты начали обследовать территорию в районе Лысокй горы в мае 2018 года, но «из-за сложности рельефа, глубины залегания и «засоренности» территории колючей проволокой на сегодня обследовано лишь 30 га из 131″.

«Нет ничего дороже человеческой жизни!.. Еще раз обращаемся к коллегам-гидам, которых настойчиво просим воздержаться от экскурсий по Лысогорскому форту. Вы не можете гарантировать людям безопасность», – добавили в музее.

На Лысой горе в Киеве периодически находят боеприпасы времен Второй мировой войны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сразу после того, как я опубликовала пост о том, что угрозы в адрес студентов, исполнивших грязный, по мнению ханжей, танец, — это прямое нарушение законодательства Российской Федерации, МВД Северной Осетии инициировало разбирательство по факту преследования ребят и угроз в их адрес. Адекватные люди меня слышат. Это хорошо. Фото: Соцсети Поговорим о неадекватных — то есть […]