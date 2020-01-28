Украина помешала Толстому занять место зампреда ПАСЕ

Во вторник в ПАСЕ должно пройти голосование по выбору заместителя председателя, так как вице-спикер Госдумы Петр Толстой не смог стать одним из них автоматически – этому помешала украинская делегация.

Итоги голосования по должности зампреда должны объявить после 19.00 мск. Обычно вице-председателей ПАСЕ автоматически утверждают по квоте от национальных делегаций, но против назначения Толстого зампредом на этот раз выступила член украинской делегации Мария Мезенцева (депутат Рады от «Слуги народа»): она обвинила Толстого в антисемитских высказываниях, которые он якобы допускал ранее. Кроме того, она заявила, что он критиковал европейские ценности в своих телешоу, информирует «Коммерсант».

Она предложила провести тайное голосование по кандидатуре делегата ПАСЕ от России, в итоге было решено вынести этот вопрос на голосование.

В понедельник вопрос с назначением, пишет портал, закрыть не удалось, так как Толстому для избрания необходимы были 162 голоса, а он набрал 101 (71 делегат выступил против).

Во вторник проводится второй тур тайного голосования, но на этот раз Толстому достаточно набрать простое большинство.

До этого ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. После этого Толстой заявил, что российская сторона покинет ассамблею, если ее полномочия ограничат.

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