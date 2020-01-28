Составлен ТОП-5 наиболее раздражающих водителей ситуаций на дорогах

Владельцы авто ежедневно сталкиваются с разными проблемами за рулем. Специалисты назвали ТОП-5 ситуаций на дороге, которые больше всего раздражают водителей.

Как отметили эксперты, людей «бесит» звуковой сигнал клаксона, требующий уступить дорогу, или усиленное моргание фарами. Также не меньшую ненависть вызывает ситуация, когда водителя «подрезают». За этим занятием могут быть замечены как профессионалы дорожной езды, так и новички. Кроме этого, большинство автолюбителей раздражает, когда одна машина занимает 2-3 места на стоянке. Поклонники подобного способа парковки объясняют свое поведение, мол, им неудобно открывать дверь, а кто-то переживает, что его транспортное средство могут поцарапать.

Также в ТОП-5 ситуаций, вызывающих негодование автовладельцев, попала очередь на заправке. А еще разозлить могут любители движения по обочине, из-за чего поток транспортных средств сильнее замедляется. Подобные действия водителей провоцируют аварийные ситуации, информирует infoReactor.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сразу после того, как я опубликовала пост о том, что угрозы в адрес студентов, исполнивших грязный, по мнению ханжей, танец, — это прямое нарушение законодательства Российской Федерации, МВД Северной Осетии инициировало разбирательство по факту преследования ребят и угроз в их адрес. Адекватные люди меня слышат. Это хорошо. Фото: Соцсети Поговорим о неадекватных — то есть […]