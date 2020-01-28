«Бог дал мне шанс»: Плотников обрел семейное счастье в четвертом браке

Сергей Плотников признался, ему удалось обрести счастье только в четвертом браке. Знаменитый актер пояснил о долгих поисках гармонии в семье и неожиданных поворотах в жизни.

Гость Бориса Корчевникова в его передаче, посвященной часто непростым человеческим судьбам, вспомнил о трех своих неудавшихся браках и знакомстве с последней женой Дариной. Разница в 28 лет супругами не воспринимается, а их союз длится уже больше десяти лет. За это время они трижды стали родителями прекрасных детей, которых Плотников, по его шутливым словам, любит «дедовской любовью». Речь не о возрасте, а о той силе чувств, которая часто достается не детям, а внукам.

Знакомство же любящих супругов тоже произошло, благодаря той искре, которая вспыхивает в людях, нашедших родственную душу. На съёмках проекта «Большая нефть» в Сургуте в минуту отдыха артист под аккомпанемент гитары спел легендарную песню «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось». Увидев слезы на глазах Дарины, он понял, что одиночеству пришел счастливый конец. Сергей Плотников считает их встречу даром Божьим, хотя и не понимает, за что ему дан такой шанс в судьбе.

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