Назван куратор Крыма в правительстве России

28.01.2020, 15:26, Новости дня

Куратором Крыма в правительстве станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В программе ничего не изменится, и то, что было Дмитрием Николаевичем заложено. Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», – сказал Аксенов, передает ТАСС.

Он отметил, что на текущей неделе поговорил с Хуснуллиным, вскоре состоится встреча, на которой будет уточнен план действий.

В конце января Главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев подписали документ о границах между субъектами.



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