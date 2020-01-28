ФАС заинтересовалась повышением цен на сотовую связь

28.01.2020, 15:26, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила мобильным операторам запросы из-за повышения цен на тарифы, сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

ФАС ожидает ответа от компаний до 31 января, передает ТАСС.

Голомолзин отметил, что ведомство получает жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами.

При этом ФАС направила соответствующие запросы еще до поступления информации от россиян о росте цен на услуги связи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи.



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