Наука: Друзья могут оценить продолжительность жизни человека

Американские учёные утверждают: друзья могут определить, насколько долгую жизнь проживёт человек. Исследователи уверяют, что близкие люди лучше других способны оценить личностные черты, связанные с долголетием. К тому же положиться на их оценку куда надёжнее, чем на свою собственную.

В ранних исследованиях учёные пришли к выводу, что некоторые личностные качества помогают предсказать продолжительность жизни лучше, чем любые обследования и социально-экономический статус. Однако точно измерить качества не представлялось возможным.

Джошуа Джексон (Joshua Jackson) из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и его коллеги решили, что, вместо того чтобы спрашивать человека о его темпераменте, проще попросить оценить его близких друзей. Для своей работы они использовали существующую базу данных долгосрочного исследования Kelly/Connolly Longitudinal Study.

В 1930 году 600 человек в возрасте чуть больше 20 лет были приглашены для изучения личности и только образовавшихся браков. Это исследование обращало внимание на самооценку личности, а также на оценку пяти близких друзей.

Спустя 75 лет после начала исследования учёные нашли данные о тех добровольцах и посмотрели, сбылась ли оценка долголетия, поневоле высказанная друзьями.

Оказалось, что их близкие смогли выявить и оценить черты личности, связанные с продолжительностью жизни. В частности, молодые люди, которых оценили как добросовестных и открытых новому опыту, впоследствии прожили самые длинные жизни.

Добросовестность и открытость опыту — два качества, входящие в так называемую Большую пятёрку. В психологии Большая пятёрка — это пять независимых черт, которые используются для описания человеческой личности.

Пять черт включают в себя открытость опыту, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность (приятность в общении) и невротизм (эмоциональную стабильность). Добросовестные люди — дисциплинированны, организованы и надёжны, в то время как открытые новому опыту — любопытны и изобретательны. Мужчины с этими чертами жили дольше, чем те, в ком данные качества почти отсутствовали.

Для женщин же определяющими качествами оказались эмоциональная стабильность и доброжелательность. При этом, как отметили исследователи, мужской анализ собственной личности во многом соответствовал действительности и показаниям друзей, у женщин всё было не так радужно.

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