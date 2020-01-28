Наука: Крупнейшее исследование выявило 74 предпосылки рака

Для проведения крупнейшего исследования онкологических заболеваний объединились ведущие специалисты из Кэмбриджа (University of Cambridge) и лондонского Института изучения рака (ICR).

Они проанализировали ДНК 200 тысяч людей, половина из которых страдала онкологическими заболеваниями, а другая половина была здорова. Сравнение была направлено на выявление генетических факторов появления заболевания.

Учёные искали общие генетические модификации у раковых больных — так называемые однонуклеотидные полиморфизмы, связанные с риском заболевания тремя видами рака: груди, простаты и яичников. Каждая модификация увеличивала шанс появления опухоли.

Всего учёными было выявлено 74 однонуклеотидных полиморфизма, которые сигнализировали о возможном развитии рака. Результаты такой обширной работы невозможно изложить в одной статье, поэтому учёные выпускают 13 публикаций в пяти разных журналах, сообщает Nature.

Официально считается, что каждая восьмая женщина имеет шанс в течение жизни обнаружить у себя рак груди. Однако новый тест на генетические модификации указывает на то, что риск есть у половины женщин (что лишь доказывает повышенную точность анализа).

Новый тест также может выявить у представительниц прекрасного пола дефектный ген, который называется BRCA1 или BRCA2. Две трети носителей этого гена могут заболеть раком груди до достижения 80-летнего возраста, а 45% носителей BRCA1 имеют повышенный риск заболевания раком яичников.

Что касается мужчин, то их шансы заболевания раком простаты такие же — один из восьми. Но у 1% носителей достаточного количества генетических модификаций риск возрастает.

"Мы стоим на пороге понимания генетических вариаций, которые влияют на появление и развитие злокачественных опухолей. На основе полученных знаний мы надеемся создать эффективный скрининговый тест", — рассказывает один из авторов работы Дуг Истон (Doug Easton).

Исследователи надеются, что подобный тест для выявления скрытой формы заболевания можно будет массово использовать в медицинской практике уже через пять лет. Он сможет выявить риск развития опухоли, даже если шансы развития опасного заболевания не очень велики.

Отметим, что, несмотря на нынешнее достижение, большинство наследственных факторов риска пока остаются неизвестными, а рак яичников, который чаще всего приводит к гибели больных, до сих пор остаётся наименее изученным.

Стоит также добавить, что учёные не собираются сосредоточивать своё внимание только лишь на однонуклеотидных полиморфизмах и наследственных факторах риска. Ведь на появление злокачественных опухолей влияет масса причин, и их все следует изучить, прежде чем будет найден оптимальный способ лечения и предотвращения этого опасного заболевания.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Иранский провидец Салман Салехигударза, медитируя 11 лет, предсказал будущее России. Страну ждут позитивные изменения уже через два года. Старец рассказал, что стал другим благодаря духовным лидерам, давно покинувшим этот мир. Свои способности он приобрел с помощью ежедневных тренировок. Медитировал сначала по несколько часов, а со временем смог сутками путешествовать в ином пространстве. В восточных странах […]