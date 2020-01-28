В Сети появились качественные рендеры Apple iPhone 12

Компания Apple готовится презентовать новый iPhone 12. Недавно в Сети опубликовали качественные рендеры смартфона.
По традиции, показ очередного гаджета от американской корпорации состоится в сентябре. Однако инсайдеры не перестают размещать в Сети информацию о будущих мобильных устройствах. Сейчас к просмотру доступны рендеры новинок от Apple, а также видеоролик с компьютерной моделью. Внешний вид iPhone 12, как можно увидеть на снимке, из-за угловатой металлической рамки похож на 4-ю и 5-ю версию девайсов. Дизайнер Джермейн Смит сделал рендеры для портала LetsGoDigital именно такими не случайно. Работая над фотографиями, эксперт обращал внимание не на фантазию и предположения, а на поступившие от информаторов сведения.
В результате получилось, что в Купертино Apple представит сразу 4 новинки. Самым компактным по размерам и доступным по цене станет iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном OLED. Смартфон оснастят двойной основной камерой. Также только 2 датчика будет у другой модели, однако здесь разработчики установят дисплей на 6,1 дюйма.
Другую идентичную по размеру версию 12 Pro оборудуют тройной основной камерой с дополнительным датчиком ToF. Аппарат 12 Pro Max получит двойную камеру, 6,7-дюймовый OLED-экран и опцию, которая позволяет сканировать окружающее пространство.
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