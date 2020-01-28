В рязанском Минздраве объяснили отказ врачей принять ребенка с травмой

28.01.2020, 15:19, Новости дня

Подвернувшую ногу 10-летнюю девочку отказались принять в рязанском травмпункте из-за отсутствия лицензии на оказание помощи детям, пояснили в Минздраве Рязанской области.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, где мужчина просит врача травмпункта рязанской больницы № 11 принять его 10-летнюю дочь, которая подвернула ногу. Врач объяснил, что помощь пациентам до 18 лет оказывают в детской больнице, и предложил вызвать скорую помощь, однако отец девочки отказался и начал скандалить.

В ведомстве подчеркнули, что врачи травмпункта поступили правильно, предложив девочке и ее отцу вызвать «скорую» и обратиться в детскую больницу.

«Мужчину направили, куда надо поехать, посоветовали вызвать скорую. Но лучше ведь поскандалить», – сказали в областном Минздраве РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что бригада скорой помощи должна приезжать за 20 минут, так как травма на улице означает экстренный вызов.

«В итоге вызвали скорую и отвезли в травмпункт, ребенку оказали необходимую помощь в профильном учреждении, а не во взрослом. <…> От мужчины никаких официальных жалоб не поступало», – сказали в Минздраве.

Ранее в Минздраве Ставрополья разъяснили историю с брошенным парализованным пациентом.



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