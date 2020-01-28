Стало известно о поездке Нетаньяху в Москву для представления плана Трампа Путину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поедет в Москву в среду, чтобы проинформировать президента РФ Владимира Путина о плане ближневосточного урегулирования главы Белого дома Дональда Трампа.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, в понедельник Трамп заявил, что во вторник Белый дом обнародует план ближневосточного урегулирования.
Ранее сообщалось о намерении Трампа объявить, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.
Напомним, США придумали план «сделки века, при помощи которой планируется урегулировать палестинскую проблему. Однако в предлагаемой американцами сделке усмотрели «заговор против Палестины».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Элистинский городской суд отменил постановление о розыске президента компании Inteco Management и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил Эренцен Манжеев–финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора. Материалы дела о клевете, фигуранткой которого является Батурина, будут рассмотрен по существу в мировом суде. «Сегодня Элистинский городской суд отменил постановление о розыске Елены Батуриной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Диана Шурыгина официально развелась с мужем / 2 декабря
- Адвокат заявила, что в ГПУ могут преследовать прокуроров, отстраненных от дела экс-беркутовцев / 2 января
- Гаджеты: Первый в мире электрический мотоцикл с автопилотом / 15 января
- Разведенные мужчины провели акцию протеста в Израиле против дискриминации / 24 декабря
- Индия потребовала уважать ее решение о покупке российских С-400 / 29 ноября
- Гендиректор “Укрпошти” о коронавирусе: Он не передается через посылки / 27 января
- Налоговая служба предупредила об ограничении доступа к электронным сервисам / 2 января
- «Гарант стабильности» приносит на Ближний Восток одни потрясения / 9 января