Экс-адвокат Януковича появился в ГБР задолго до своего назначения заместителем директора

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков начал знакомиться с работой Государственного бюро расследований задолго до того, как был назначен на должность первого заместителя директора ГБР. Об этом 28 января написало издание Bihus.Info, ссылаясь на источник в ГБР.

Как сообщил источник, Бабиков пришел к ГБР еще перед Новым годом, 28 декабря, вместе с и.о. Директора Ириной Венедиктовой.

«Бабиков уже тогда не стеснялся задавать вопросы следователем, брать в руки материалы уголовных производств и выяснять, почему это расследуют так, а не иначе. «Самое прекрасное», что госпожа и.о. не просто не препятствовала Бабикову парировать в выражениях с работниками ГБР, наоборот же — она не стесняясь представляла его своим первым заместителем», — рассказал уже уволенный работник ГБР.

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора. Ранее он сотрудничал с адвокатским объединением Aver Lex, которое занималось защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича по делам Майдана.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Черновол была избита во время Евромайдана – в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольском шоссе недалеко от Киева. Она получила множественные травмы (у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа) и несколько недель провела в больнице.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 28 января представитель российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Петр Толстой избран вице-президентом ПАСЕ. Об этом информирует сайт ассамблеи. «Европейская правда» сообщает, что в первом туре выборов его кандидатура – единственная на эту должность – не была поддержана достаточным количеством голосов, поэтому голосовали второй раз. Во втором туре за Толстого проголосовали 132 делегата ПАСЕ, против высказались 117. Издание […]