Суд рассмотрит иск об ограничении прав родителей живущей в больнице девочки

Пресненский суд Москвы 5 февраля рассмотрит иск опеки об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном центре. Адвокат матери Ольга Лукманова попросила перенести заседания, чтобы женщина могла прийти в суд лично.

По словам адвоката, сейчас мать девочки находится на больничном. Кроме того, защита также подала ходатайство об отводе судьи Натальи Коржавиной якобы из-за ее предвзятости, информирует «Интерфакс».

Лукманова заявляет, что судья приняла иск, несмотря на то, что истцы его не обосновали, в том числе не представили акт об осмотре жилища ответчиков и другие документы. Это ходатайство судья отклонила.

Как заявили в суде представители опеки, родители девочки находятся в исполнительном розыске, так как не исполнили решение судов и не забрали дочь из клиники. Приставам до сих пор не удалось их разыскать.

В конце прошлого года СМИ опубликовали материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», так как мама считает ребенка неизлечимо больным. При этом у семьи уже есть трое детей, старшему из которых 17.

При этом врачи утверждают, что девочка полностью здорова, опека призвала лишить семью прав на ребенка.

Родители девочки согласились забрать ребенка домой, если им предоставят полный выписной эпикриз за все эти годы.

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