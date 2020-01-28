Названо число российских туристов в Китае

На территории Китая, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России, сообщили в Ростуризме.
«По уточненным данным, в Китае находится 5 тыс. 604 организованных туриста из России», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Там уточнили, что все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года.
В понедельник в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) заявили, что все авиарейсы из Китая с понедельника выполняются исключительно для вывоза туристов из КНР. Роспотребнадзор сообщил о праве туристов возвращать деньги за путевки в Китай.
Тем временем в Китае сообщили, что пик вспышки коронавируса наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не ожидается. К утру 28 явнаря Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.
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