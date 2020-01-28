На Донбасс приехал французский писатель Леви

На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей.

«Главное ваше оружие – то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь», – сказал французский писатель украинским пограничникам.

«Бернар-Анри Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующим российской вооруженной агрессии», – сообщили в Госпогранслужбе.

Леви приезжал в Украину во время событий Революции достоинства и выступал на сцене «Евромайдана». Призывал европейских спортсменов прекратить участие в зимних олимпийских играх в Сочи в знак протеста против насилия в Киеве. Писатель стал одним из учредителей Агентства модернизации Украины.

В 2019 году он подписал «Открытое письмо против политических репрессий в России».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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