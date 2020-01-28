На Донбасс приехал французский писатель Леви

На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей.
«Главное ваше оружие – то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь», – сказал французский писатель украинским пограничникам.
«Бернар-Анри Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующим российской вооруженной агрессии», – сообщили в Госпогранслужбе.
Леви приезжал в Украину во время событий Революции достоинства и выступал на сцене «Евромайдана». Призывал европейских спортсменов прекратить участие в зимних олимпийских играх в Сочи в знак протеста против насилия в Киеве. Писатель стал одним из учредителей Агентства модернизации Украины.
В 2019 году он подписал «Открытое письмо против политических репрессий в России».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специалисты в области физики сообщили, что им удалось создать модель роста водных растений. Таким образом, они смогли понять, почему у водных растений столь необычная форма листьев. Сотрудники Фуданьского университета провели исследование, в рамках которого смогли дополнить ранее описанную модель роста листьев водных растений. Эксперты прояснили учет возможной механической поддержки со стороны водной поверхности и возможность […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Иран признал, что сбил украинский «Боинг» / 11 января
- Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020» / 22 января
- Украина выдала «ДНР» чеченца, обвиняемого в нападении на Окуеву и Осмаева – журналистка / 30 декабря
- СПЧ выразил надежду о соразмерности наказаний по делам о беспорядках в Москве / 4 декабря
- Адвокат Тытыч считает, что замена прокуроров в деле экс-беркутовцев – это нарушение законодательства / 28 декабря
- Новый Rolls-Royce Phantom превратили в семиметровый лимузин / 9 декабря
- Полномочия Трампа по Ирану захотели ограничить / 6 января
- Американская делегация встретилась с командующим Ливийской армией / 26 ноября