Оставивший детей в Шереметьево отец извинился

Виктор Гаврилов, бросивший сыновей в московском аэропорту Шереметьево, извинился перед детьми, объяснив свой поступок опасениями, что мальчики повторят его судьбу.
Гаврилов сообщил в видеообращении, опубликованном на YouTube Следственным комитетом, что «проявил слабость, испугался, что не справлюсь», потому оставил детей в аэропорту, «зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта», которые смогут помочь.
Он был уверен, что в Шереметьево сыновьям «не угрожает опасность».
«Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня», – сказал задержанный, попросив прощения у «любимых сыновей».
Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.
Было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченнцю по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.
Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что она хочет забрать детей в новую семью.
Также СМИ опубликовали переписку девушки с бывшей однокурсницей, где она обвиняла мужа в избиении.
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