СВР рассекретила данные о семи разведчиках-нелегалах

Служба внешней разведки (СВР) раскрыла данные о семерых советских и российских разведчиках-нелегалах.
«При принятии решения о рассекречивании советского, российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, исходим прежде всего из соображений обеспечения безопасности разведывательной деятельности», – сказал директор СВР Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».
Он отметил, что некоторые из перечисленных уже умерли, а другие здравствуют по сей день.
СВР рассекретила Героев РФ Юрия Анатольевича Шевченко, Виталия Вячеславовича Нетыксу и его жену Тамару Ивановну Нетыксу, Героев Советского Союза Евгения Ивановича Кима, Михаила Анатольевича Васенкова, Владимира Иосифовича Лохова и Виталия Алексеевича Нуйкина.
Юрию Шевченко сейчас 80 лет, он работал в органах безопасности с 1963 года, с 1969 года выезжал за рубеж для решения разведывательных задач.
Евгений Ким (1932-1998, до 1978 имя – Ким Ен Чер) является уроженцем Кореи, знал японский, корейский, английский и испанский языки, руководил автономной нелегальной резидентурой. В 1998 году погиб в ДТП.
Михаилу Васенкову 77 лет, он в 70-х создал и возглавил нелегальную резидентуру, которая добывала «ценную политическую информацию». В 2010 году его арестовали в США из-за предательства экс-полковника СВР Александра Потеева, был освобожден после двусторонних переговоров.
Виталий Тетыкса (1946-2011) выполнял спецзадания, работал вместе с супругой Тамарой в странах с «с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни».
Тамара Нетыкса (родилась в 1949 году) работала за границей с 1978 года по август 1998 года, ушла в отставку в 2014 году.
Владимир Лохов (1924-2002) работал в странах Азии, Европы, Востока, в августе 1963 года нелегально был выведен в одну из азиатских стран, где создал условия для ведения разведывательной работы.
Виталий Нуйкин (1939-1998) работал в органах госбезопасности с 1960 года, вместе с супругой побывал в 18 странах мира. Вдвоем они работали в государствах с «жестким административно-полицейским режимом» с риском для жизни. Из-за предательства экс-полковника КГБ Олега Гордиевского, работавшего на британскую разведку, супруги Нуйкины были выведены из особого резерва.
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