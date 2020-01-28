Звезда «Мента в законе» Сергей Плотников жил на две семьи

Российский актер Сергей Плотников признался, из-за чего он расстался с первой женой Ольгой Моргун, родившей ему сына. О своей экс-супруге и жизни на две семьи актер пояснил на телеканале «Россия-1» в эфире программы «Судьба человека».

По словам Сергея Плотникова, с Ольгой Моргун он познакомился, когда они вместе учились в школе-студии МХАТ. При этом актер до 24 лет с девушками не общался. Она же произвела на него сильное впечатление, после этого между ними завязались отношения. Подруги не советовали Ольге Моргун связываться с актерами, и она даже хотела расстаться с ним, но вскоре у них родился сын Илья.

Рождение ребенка выпало на сложное время, когда их семье не хватало финансовых средств. Сергею Плотникову приходилось торговать разбавленным спиртом в ларьке друга, позднее он перебрался на Черкизовский рынок, где продавал кожаные куртки и джинсы. Именно в тот период у него появились хорошие деньги.

Из семьи Сергей Плотников ушел, когда сыну исполнилось три года. Актер отметил, что он просто влюбился в другую девушку — дочь высокопоставленного чиновника, которую тоже звали Оля. Одно время актер жил на две семьи. Несмотря на то, что кинозвезде было стыдно покидать жену и ребенка, он все же решился на этот поступок.

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