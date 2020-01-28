Прокуратура открыла уголовное дело по ДТП под Калугой с погибшими детьми

По факту ДТП под Калугой, в котором погибшими оказались дети директора гимназии Брянска, открыто уголовное производство. Законность дела признала прокуратура, теперь следствию предстоит определить степень виновности водителя, не справившегося с управлением автомобиля.

Смертельное ДТП произошло на автотрассе М-3 «Украина» 26 января в 22:30. На дороге федерального значения «Москва — Калуга — Брянск» столкнулись машины марок Nissan и Ford. Водитель первого автомобиля — жительница Брянска утратила контроль над транспортным средством. Вследствие этого машина «зацепила» обочину, а потом выехала на встречную полосу, где протаранила дорогую иномарку.

В аварии погибли двое детей: мальчик 2013 и девочка 2011 годов рождения. Правоохранители восстанавливают картину смертельного ДТП. Расследование дорожного инцидента прокуратура взяла под личный контроль, подтвердив открытие уголовного дела.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты в области физики сообщили, что им удалось создать модель роста водных растений. Таким образом, они смогли понять, почему у водных растений столь необычная форма листьев. Сотрудники Фуданьского университета провели исследование, в рамках которого смогли дополнить ранее описанную модель роста листьев водных растений. Эксперты прояснили учет возможной механической поддержки со стороны водной поверхности и возможность […]