Прокуратура открыла уголовное дело по ДТП под Калугой с погибшими детьми

По факту ДТП под Калугой, в котором погибшими оказались дети директора гимназии Брянска, открыто уголовное производство. Законность дела признала прокуратура, теперь следствию предстоит определить степень виновности водителя, не справившегося с управлением автомобиля.
Смертельное ДТП произошло на автотрассе М-3 «Украина» 26 января в 22:30. На дороге федерального значения «Москва — Калуга — Брянск» столкнулись машины марок Nissan и Ford. Водитель первого автомобиля — жительница Брянска утратила контроль над транспортным средством. Вследствие этого машина «зацепила» обочину, а потом выехала на встречную полосу, где протаранила дорогую иномарку.
В аварии погибли двое детей: мальчик 2013 и девочка 2011 годов рождения. Правоохранители восстанавливают картину смертельного ДТП. Расследование дорожного инцидента прокуратура взяла под личный контроль, подтвердив открытие уголовного дела.
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