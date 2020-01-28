В России в 2019 году взяли рекордное число кредитов на авто

Граждане РФ в 2019 году взяли 947 000 кредитов на поддержанные и новые автомобили, это стало рекордом за последние шесть лет. Такой информацией поделились в «Автостате».
Сотрудники «Эксперт РА» отметили, что доходы населения в данное время снижаются, но уменьшаются и ставки в банках. Специалисты рассказали, что рынок сейчас поддерживают льготные государственные программы: «Первый автомобиль» и подобные. На текущий год существенного увеличения кредитов на машины эксперты не ожидают. Попытки людей взять займ ограничится из-за малых доходов граждан.
Ранее в РФ обозначили машины, которые с января граждане РФ могут купить по льготным кредитам. По сравнению с прежним временем соответственный список сузился. Так, на выбор предоставляются такие модели: внедорожник УАЗ, все автомобили «АвтоВАЗа», KIA Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster, Logan и ряд иных. Указанная выше программа доступна на все средства не дороже одного миллиона рублей, размер скидки составляет 10% от общей суммы, для Дальнего Востока 25%.
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