Британия решила привлечь Huawei к запуску сети 5G

Глава британского правительства Борис Джонсон принял решение разрешить китайской компании Huawei участвовать в запуске сети 5G на территории Соединенного Королевства.
Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов не ключевой инфраструктуры 5G, передает ТАСС.
При этом, как информирует Sky News, по решению британского правительства, возможности Huawei при запуске сети 5G в стране будут ограничены на уровне 35%. Кроме того, компания не получит доступ к данным о местоположении ядерных объектов и военных баз страны.
На прошлой неделе из-за планов Лондона подписать контракт с китайской телекоммуникационной компанией Huawei по разработке сети 5G премьеру Великобритании Борису Джонсону предрекли «дипломатическую войну» с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, США внесли Huawei в черный список весной 2019 года, однако позже продлили разрешение на сотрудничество с компанией.
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