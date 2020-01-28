Грузия выразила готовность принять российскую делегацию в мае

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в июне 2019 года в Тбилиси прокатилась волна антироссийских протестов из-за провокации, устроенной во время визита российской делегации в грузинский парламент. После этого РФ вынуждена была остановить авиаперелеты между странами.
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Последнее: Выпуск передачи «Вечерний Ургант», гостем которого стал французско-российский актер Жерар Депардье, был удален из ютуб-канала шоу после скандала с представителями христианства. Сам ведущий Иван Ургант извинился перед верующими, сообщает телеканал «Царьград». Тем не менее, на сайте Первого канала выпуск все еще доступен для просмотра. Напомним, что Ургант и Депардье в телеэфире неудачно пошутили над изображением […]
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