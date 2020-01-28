70-летняя Пугачева сделала селфи с красной помадой

70-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram портретное фото. Для снимка она позировала с распущенными волосами и красной помадой на губах.
«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», – написала исполнительница.
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С утра?Губы красные? Берегись!!!Опасна я. * *
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.
Пугачева старше своего мужа, российского шоумена Максима Галкина, на 27 лет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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