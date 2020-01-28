Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги

28.01.2020, 14:51, Новости дня

Певица Кристина Орбакайте вынуждена перенести свои запланированные вступления из-за перелома лодыжки, о чем сообщила в соцсетях.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу», – написала исполнительница в  Instagram.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 27 Янв 2020 в 8:36 PST

Ранее певица Мадонна отменила концерты из-за ужасной боли в ноге. 



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