Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги

Певица Кристина Орбакайте вынуждена перенести свои запланированные вступления из-за перелома лодыжки, о чем сообщила в соцсетях.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу», – написала исполнительница в Instagram.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 27 Янв 2020 в 8:36 PST

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