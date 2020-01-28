Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги

Певица Кристина Орбакайте вынуждена перенести свои запланированные вступления из-за перелома лодыжки, о чем сообщила в соцсетях.
«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу», – написала исполнительница в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее певица Мадонна отменила концерты из-за ужасной боли в ноге.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Выпуск передачи «Вечерний Ургант», гостем которого стал французско-российский актер Жерар Депардье, был удален из ютуб-канала шоу после скандала с представителями христианства. Сам ведущий Иван Ургант извинился перед верующими, сообщает телеканал «Царьград». Тем не менее, на сайте Первого канала выпуск все еще доступен для просмотра. Напомним, что Ургант и Депардье в телеэфире неудачно пошутили над изображением […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медики рассказали о важности употребления инжира для здоровья легких / 6 января
- Иван Бунин: «Ни символист и ни романтик» / 25 ноября
- Страдающая рассеянным склерозом Сэльма Блэр спровоцировала слухи о помолвке / 6 декабря
- Huawei стала лидером по поставкам 5G-смартфонов в прошлом году / 15 января
- Мнение: Закон не для всех / 27 декабря
- Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов / 31 декабря
- Наука: Слишком длинный и слишком короткий сон связали с повышенным риском фиброза легких / 3 января
- ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone / 14 января