Первый выход после родов: Блейк Лайвли посетила премьеру фильма в компании мамы и сестры

Блейк появилась на красной дорожке в компании мамы Элейн и старшей сестры Робин. Видимо, ее супруг Райан Рейнольдс остался в Лос-Анджелесе с их дочерьми. Для выхода в свет Блейк выбрала черное бархатное платье Dolce&Gabbana, массивные украшения Lorraine Schwartz и высокие сапоги на шпильке от Christian Louboutin. Стилисты подобрали актрисе наряд, максимально скрывающий недостатки фигуры (в августе прошлого года Блейк в третий раз стала мамой) и подчеркивающий достоинства.

Блейк перед премьерой Актриса с мамой и сестройВ новом фильме «Ритм-секция» Лайвли предстает в необычном образе — девушки Стефани с короткими темными волосами. Вся ее семья погибает в авиакатастрофе, которая была специально подстроена. Героиня Блейк решает отомстить во что бы то ни стало.

Ничто не помогает Стефани справиться с болью — ни наркотики, ни самоанализ. Месть меняет всю ее сущность, — говорит о своей героине Лайвли.

Блейк и Джуд Лоу К слову, это не первый раз, когда мама и сестра сопровождают Блейк на различных светских мероприятиях. Актриса родилась в многодетной семье: у нее две сестры и два брата. Однако больше всего Лайвли общается с сестрой Робин и братом Эриком, который тоже снимается в кино.

Еще один вчерашний образ БлейкВ Нью-Йорке Блейк остановилась в отеле The Crosby — она прилетела в город всего на пару дней по делам, связанным с премьерой фильма. За вчерашний день ее видели возле отеля трижды, и каждый раз в новых нарядах. По-видимому, рабочая поездка получилась у актрисы очень насыщенной. А вечерний выход в свет на премьере фильма стал первым после рождения третьей дочери.

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