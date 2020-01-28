Татьяна Навка, Дмитрий и Елизавета Песковы и другие гости открытия выставки Дали в Манеже

Посмотреть на впервые представленный в Москве «Мягкий автопортрет с беконом» величайшего испанского художника собрались известные ценители искусства столицы: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Мария Федорова, Виктория Шелягова, Надежда Оболенцева, Андрей Малахов, Ольга Свиблова, Стефания Маликова, Алена Ахмадуллина, Настасья Самбурская, Полина Аскери и Борис Белоцерковский, Михаил Куснирович и многие другие.

Наталья Шкулева и Андрей МалаховВ таком объеме работы Дали еще никогда не привозили в Москву, тут можно увидеть полотна, принесшие мировую славу знаменитому сюрреалисту — «Невидимый человек» (1929-32), «Чувство скорости» (1931), «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля» (1954).

Надежда Оболенцева

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Ольга СвибловаОдной из самых ярких пар на открытии выставки стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. Похоже, после участия в фильме «Номер один», где Ксения сыграла обладательницу одной из самых дорогих картин современности — «Номер один» Марка Ротко, телеведущая решила погрузиться в мир живописи с головой.

Константин Богомолов и Ксения СобчакКсения Собчак осталась довольна экспозицией и даже всем настоятельно рекомендовала ее посетить. После посещения выставки телеведущая задалась вопросом в своем аккаунте в Instagram, как нужно смотреть работы — при свете или в темноте: «До сих пор не могу привыкнуть к этому новому общеевропейскому тренду на освещение в стиле «в темноте горит лайтбокс». Знаю, что прогрессивно и так делают ведущие выставочные пространства мира, но привыкнуть пока не могу».

Михаил ШвыдкойВыставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», организованная Культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже в партнерстве с фондом «Гала — Сальвадор Дали» (Фигерас) и Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» (Мадрид), продлится до 25 марта.

Полина Аскери и Борис Белоцерковский Михаил Куснирович Ксения Чилингарова

Михаил Барщевский с женой Ольгой Баркаловой Марина Лошак Настасья Самбурская Алена Ахмадуллина Илья Бачурин Игорь Чапурин и Катя Добрякова

Ольга Сутулова Павел Лунгин Марианна Максимовская

Екатерина и Александр Стриженовы с дочкой Александрой

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