Погребинский спрогнозировал конфликт Зеленского с Россией и Германией

«Президент Украины решил поиграть в одной команде с Польшей против РФ и Германии. И это не пройдет ему даром», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина солидарна с Польшей по вопросам истории Второй мировой войны.

«Для меня Зеленский перешел в категорию нерукоподаваемых людей. Он делал много ошибок, говорил глупости. Но то, что он сказал в Польше – это мало того, что циничная ложь и наглость, так это еще и противоречит украинским национальным интересам, – сказал Михаил Погребинский. – Вы что делаете? Вы фактически вместе с Польшей выступаете не только против России, но и против Германии. Зеленский присоединился к этому польскому нарративу».

В Германии по отношению к Польше сложилось устойчивое негативное мнение, продолжил собеседник. А для Украины Германия сегодня значительно важнее, чем Польша. И, по словам политолога, слова Зеленского о РФ и Германии не пройдут для него даром.

«Я говорю даже не об общественном мнении, а о большой политике. В частности, о нормандском формате. Зеленский и так в Париже продемонстрировал себя неадекватом. А тут мало того, что он неадекват, так еще и наглец, который считает, что ему выгоднее поиграть в одной команде с Польшей против РФ и Германии одновременно», – заключил Михаил Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во время визита в Польшу на годовщину освобождения советскими войсками Освенцима, куда не был приглашен президент РФ Владимир Путин, Владимир Зеленский выразил солидарность с позицией Польши относительно взглядов на начало Второй мировой войны.

«Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз, – сообщил Зеленский.

Ранее Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

До этого в Польше раскритиковали Дуду за отсутствие президента Владимира Путина на годовщине в Освенциме.

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