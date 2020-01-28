Мемориал на могиле Каденюка построят за счет государства – Зеленский

Мемориал на месте захоронения украинского космонавта Леонида Каденюка будет возведен за счет государства. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича все еще нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством», – написал Зеленский.

Он высказал мнение, что люди часто начинают ценить своих героев только после того, как они умирают.

«А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда», – добавил украинский президент.

«Чи важко стати космонавтом? Важко. Але якщо цю мрію зміг здійснити я – хлопчик з буковинського села, значить, немає… Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января в столичном парке «Царское село» во время пробежки.

В 1995 году Каденюк был отобран группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия» миссии STS-87.

28 января 2020 года ему исполнилось бы 69 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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