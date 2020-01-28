Из-за непрофессионализма власти нарушается возможность отстоять права в сфере труда и рынка земли – Юрчишин

Последние новшества в законодательстве Украины приведут у сужению возможностей граждан Украины отстоять в суде свои права, когда речь идет об отношениях с государством – в трудовой, земельной и судебной сфере, заявил в комментарии «Українським новинам» народный депутат, член фракции «Голос», бывший исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин.

«Если рассматривать какую-то теорию заговора в том, чтобы максимально ущемить общество в правах, то эта была бы переоценка власти. Власть к таким системным вещам вряд ли готова. Если в существующих реалиях и можно объяснить эту ситуацию, то, скорее, непрофессионализмом, нежели сговором. Но давайте разберемся – нужно ли усовершенствовать Трудовой кодекс? Однозначно, что да, поскольку он не менялся со времен Советского Союза. Он действительно больше в интересах наемных сотрудников, не учитывая то, что значительная часть взаимоотношений – это отношения наемных сотрудников и собственников бизнеса. И эти интересы нужно сбалансировать. Но нужно ли это делать так, как это предлагает власть – фактически нивелировать интересы наемных сотрудников в интересах только собственников бизнеса? Так же нельзя», – убежден политик.

По мнению нардепа, наступление на права граждан присутствует в проекте закона о труде, законопроектах о рынке земли и адвокатуре.

«По Трудовому кодексу присутствует. Ухудшение прав есть. Но надеюсь, что ко второму чтению ситуация будет исправлена. Касательно рынка земли, то ко второму чтению ущемление прав малого и среднего бизнеса, который работает на украинской земле, уменьшено. Но мы не можем говорить, что полностью удалось это решить. По адвокатской монополии все не настолько однозначно, потому что представление профессиональным адвокатом, это однозначно повышение качества, и пока действовала эта норма, больше граждан начали обращаться в центры бесплатной правовой помощи. И сейчас отыгрывать это назад… С одной стороны адвокатура не готова на монополию, но с другой – ставить человека в зависимость от того, а на какого юриста он попал? На шарлатана, который получил диплом юриста в условно Институте культуры и теоретически может представлять интересы, но понятно, что в ущерб самому человеку», – заявил Юрчишин.

Он считает, что речь не идет о системном желании власти наступать на права граждан, дело скорее в отсутствии опыта и понимания процессов.

«Если четко говорить, то из-за непрофессионализма очень часто за непродуманными решениями идет на самом деле нарушение или ущемление возможности человека отстоять свои права в отношениях с государством. Как в трудовом праве, как в сфере рынка земли, так и в сфере судебной реформы, которая недавно забуксировала. Очень много таких нюансов, но это не сговор, – подчеркнул нардеп. – Риски в том, что в законопроектах будут вещи, которые в интересах отдельных заинтересованных кругов, а не общественных слоев. Но при активности общественных организаций я сомневаюсь, что власти удастся манипулировать. Если есть такие намерения что-то приукрасить и продать это как панацею, это не удастся, поскольку Украина не Россия, и не Беларусь и не тоталитарное государство. Здесь люди пытаются максимально разобраться, а журналистские и экспертные круги в этом помогают».

Представителям монобольшинства все труднее «задуривать голову», особенно с нардепами от мажоритарных округов, уверен политик.

28 декабря 2019 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о труде, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений.

Законопроект №1013 о ликвидации адвокатской монополии внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект о рынке земли №2178-10 авторства депутатов от «Слуги народа» парламент принял в первом чтении 13 ноября. Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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