Названы место и время похорон Чаплина

28.01.2020, 14:37, Новости дня

Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен в среду на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

«29 января в нашем храме состоится в 7.40 чтение Часов и Божественная литургия. В 10.00 — отпевание. На Троекуровском кладбище (Рябиновая улица, 24) в 14.00 пройдет гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения», – передает сообщение храма ТАСС.

В воскресенье умер 51-летний протоиерей Всеволод Чаплин, который скончался, сидя на лавочке у храма Феодора Студита. Позже выяснилось, что священнослужитель скончался в результате острой ишемической болезни сердца.

Российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, возможно ли было спасти Чаплина.



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