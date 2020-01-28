В Китае сказали, когда наступит пик вспышки коронавируса

28.01.2020, 14:37, Новости дня

Пик вспышки коронавируса наступит в Китае примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не ожидается, сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит где-то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста», – сказал Чжун Наньшань, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

Тем временем в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек. 

В то же время генетики из Греции изучили устройство генома нового коронавируса 2019-nCoV и не обнаружили доказательств того, что он возник в результате обмена генами с другим вирусом, что ранее предположили ученые из Китая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.



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