В Китае сказали, когда наступит пик вспышки коронавируса

Пик вспышки коронавируса наступит в Китае примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не ожидается, сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит где-то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста», – сказал Чжун Наньшань, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.
Тем временем в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек.
В то же время генетики из Греции изучили устройство генома нового коронавируса 2019-nCoV и не обнаружили доказательств того, что он возник в результате обмена генами с другим вирусом, что ранее предположили ученые из Китая.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент предложил революционное решение – закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон. «Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ВОЗ призвала все страны приготовиться к сдерживанию коронавируса / 24 января
- Трамп не будет участвовать в слушаниях юридического комитета Палаты представителей по делу об импичменте президента США / 2 декабря
- Трамп выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста / 27 января
- РВСН сообщили о «Сармате» с гиперзвуковыми блоками нового поколения / 16 декабря
- Зеленский получил роялти от «Квартала 95» в 5 млн гривен / 3 января
- Житель Карачаево-Черкесии застрелил сына на охоте / 17 января
- РБК: Главой аппарата правительства станет бывший заместитель Мишустина, его предшественник возглавит Минюст / 21 января
- Украина выдала Испании гражданина России / 26 декабря