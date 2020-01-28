Врачи рассказали о вредных свойствах свеклы, наряду с ее несомненной пользой для здорового питания при умеренном потреблении. Однако в некоторых случаях нарушения здоровья овощ в рационе противопоказан.

Прежде всего, специалисты не рекомендуют есть свеклу людям с заболеваниями ЖКТ. При желании можно позволить себе небольшую порцию продукта после термической обработки, когда изменяется его химический состав. Содержащаяся в овоще кислота способна вызвать обострение гастрита, панкреатита и язвенной болезни. Возможно также раздражение стенок кишечника с последующим развитием воспалительных процессов.

Сахарная свекла не рекомендуется в преддиабетном состоянии и в случае диагностированного недуга из-за большого содержания в корнеплодах глюкозы. Для здорового человека овощ помогает нормализовать стул, но при склонности к диарее и в пожилом возрасте необходимо относится к блюдам из неё с известной осторожностью. Дефицит кальция в организме приводит к разрушению плотности костей, поэтому следует помнить о способности клетчатки вместе с очищением организма от токсинов выводить необходимые микроэлементы.

Сырая свекла и свежий сок из неё противопоказан даже здоровым людям, а тем более тем, у кого наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой системы. Диетологи не советуют использовать в пищу ботву растения, если неизвестны подробности её обработки в процессе выращивания.

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