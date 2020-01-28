Полиция решила проверить сообщения о домашнем насилии в семье оставленных в Шереметьеве детей

Сотрудники правоохранительных органов проверят информацию об избиениях в семье мальчиков, оставленных накануне их отцом в московском аэропорту Шереметьево. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала ТАСС.
Ранее гражданка пожаловалась на насилие в семье и угрозы со стороны отца детей. В своем видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал Baza, она показала следы ножевых ранений и рассказала, что муж не разрешал ей общаться с мальчиками.
При этом в школе и детском саду, которые посещали мальчики, положительно отзываются о мужчине. «Дети всегда были накормлены, одеты, готовы к учебному процессу, не пропускали занятия, дети любознательные. Все квитанции вовремя оплачивались» — рассказали агентству в управлении образования администрации Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, в воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в московский аэропорт Шереметьево, оставил там двоих детей 2011 и 2014 года рождения, которых воспитывал один. В их рюкзаках нашли документы и записку от отца, в которой говорилось, что он не может больше заниматься воспитанием сыновей из-за сложной финансовой ситуации, просит их временно определить в приют и не разлучать. Сейчас мальчики находятся в медицинском учреждении, а мужчину разыскивают. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК).
Источник: Новая газета
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