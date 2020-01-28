Путин пока не принял решения о помиловании Иссахар

Президент Владимир Путин еще не принял решения относительно помилования осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ждем», – передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, в воскресенье Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании.

В понедельник за ее помилование выступила подмосковная комиссия по помилованию, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию областной комиссии помиловать Иссахар.

Путин 23 января провел в Израиле встречу с матерью Иссахар, на которой заверил ее, что «все будет хорошо».

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