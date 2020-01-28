Сын актера из «Мента в законе» Сергея Плотникова длительное время его обманывал ради денег

Сергей Плотников, исполнивший главную роль в картине «Мент в законе», посетил передачу «Судьба человека», где рассказал, что долгое время не общался со своим сыном Ильей. Позже выяснилось, парень обманывал актера, чтобы получать от него деньги.

Сейчас артист сожалеет, что столько лет не виделся с наследником от первого брака. После развода бывшая жена Плотникова уехала с ребенком в Алма-Ату. Как сказал актер, общение с сыном прекратилось, когда ему было около 7 лет. Звезда сериала «Мент в законе» помогал семье финансово, как мог. Он добавил, что вскоре вторая избранница родила ему ребенка, поэтому Сергей Юрьевич не мог всех содержать. После этого экс-супруги перестали общаться, а позже Илья Плотников отказался от фамилии родителя и взял отчество усыновившего его деда. Мать мальчика лишила актера родительских прав.

По словам знаменитости, спустя многие годы он встретил первую жену на детской постановке в Москве, и после этого их общение с сыном возобновилось. «Я не мог себя простить, что оставил его много лет назад», — отметил артист. Он начал помогать наследнику, учившемуся на актера в Алма-Ате, но вскоре узнал, что тот его обманывал. Молодого человека выгнали из вуза, но даже за это Плотников винит себя, так как не принимал участия в воспитании сына.

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