Газманов превзошел оригинал пародией на миллионера Джанлуку Вакки в «микроплавках»

Олег Газманов превзошел оригинал своей пародией на миллионера Джанлуку Вакки, скопировав его танец в «микроплавках». Поклонники считают, что итальянская знаменитость может «отдыхать».

Зажигательный танец Олега Газманова во время отдыха на Мальдивах позволил фанатам сравнить свой номер с «шоу на пляже» заморского блогера. Вакки, по мнению поклонников, проигрывает признанному «есаулу» отечественной эстрады по всем статьям. Разница в 16 лет не отразилась на спортивной фигуре певца, в очередной раз доказывая, что активный образ жизни способствует сохранению отличной физической формы.

Засыпав 68-летнего Газманова комплиментами, поклонники ничуть не покривили душой. Их кумир не только великолепно выглядит, но и ритмично двигается, демонстрируя прекрасные танцевальные способности. Энергетике артиста, покорявшего не только зрительные залы, но и переполненные стадионы, может позавидовать любой исполнитель. Танец Олега Газманова в плавках подарил фолловерам истинное наслаждение.

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