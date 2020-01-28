Газманов превзошел оригинал пародией на миллионера Джанлуку Вакки в «микроплавках»

28.01.2020, 14:21, Разное

Олег Газманов превзошел оригинал своей пародией на миллионера Джанлуку Вакки, скопировав его танец в «микроплавках». Поклонники считают, что итальянская знаменитость может «отдыхать».
Зажигательный танец Олега Газманова во время отдыха на Мальдивах позволил фанатам сравнить свой номер с «шоу на пляже» заморского блогера. Вакки, по мнению поклонников, проигрывает признанному «есаулу» отечественной эстрады по всем статьям. Разница в 16 лет не отразилась на спортивной фигуре певца, в очередной раз доказывая, что активный образ жизни способствует сохранению отличной физической формы.

Засыпав 68-летнего Газманова комплиментами, поклонники ничуть не покривили душой. Их кумир не только великолепно выглядит, но и ритмично двигается, демонстрируя прекрасные танцевальные способности. Энергетике артиста, покорявшего не только зрительные залы, но и переполненные стадионы, может позавидовать любой исполнитель. Танец Олега Газманова в плавках подарил фолловерам истинное наслаждение.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент предложил революционное решение – закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон. «Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика