Apple не сможет нарастить производство iPhone из-за вспышки коронавируса

28.01.2020, 14:21, Разное

Вспышка коронавируса в Китае может поставить под угрозу осуществление планов компании Apple по наращиванию производства своих гаджетов на 10%. Из-за объявленного карантина работники фабрик не могут выйти на смены.
Большая часть смартфонов iPhone для евроазиатского региона производится на двух фабриках, расположенных в 500 км от Уханя, где впервые был выявлен новый коронавирус. На этих производственных площадках работают до 10 000 человек. Еще несколько миллионов сотрудников занимаются поставками iPhone, iPad и Apple Watch. Часть из них находится на каникулах по случаю празднования китайского Нового года, иные не могут перемещаться из-за карантина.

В самой компании Apple карантин на предприятиях не объявляли, но многие американские фирмы потребовали, чтобы их сотрудники не покидали дом в течение двух недель. Нехватка рабочих может не только помешать наращиванию производства, но и сократить его, информирует «ПолитЭксперт».



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