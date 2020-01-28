Супруга Кокорина сказала, где он будет играть

Футболист Александр Кокорин отказался выступать за ФК «Сочи», он закончит сезон в «Зените-2», сообщила его супруга Дарья Валитова в соцсетях.

«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», – сообщила Валитова в соцсетях, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Зенит» решил отправить Кокорина в аренду в «Сочи». Там футболист останется до конца сезона. Ранее в петербургской команде отрицали возможность переезда Кокорина в другие клубы.

Бывший полузащитник сборной РФ по футболу Александр Мостовой в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что аренда Кокорина в «Сочи» поможет форварду восстановить свою форму.

В мае прошлого года суд признал Кокорина и экс-игрока «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. В сентябре, сразу после освобождения из колонии по УДО, «Зенит» заключил с Кокориным новый контракт – до конца сезона.





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