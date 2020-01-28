С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные – Минсоцполитики

С 1 апреля 2020 года в Украине планируют внедрить электронный больничный лист, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщила 28 января пресс-служба Минсоцполитики.
«С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины», – сказал Коваль.
По его словам, электронный больничный лист «принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных».
«Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении будут сразу знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным», – добавил Коваль.
По его словам, первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения Украины.
Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. «Планируется, что уже в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные», – отмечали в Минздраве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент предложил революционное решение – закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон. «Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Yota установила особый режим для телефона сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, принудительно отправленного на Новую Землю / 24 декабря
- В Варшаве отказались праздновать 75-летие освобождения города от фашистов / 13 января
- Врачи посоветовали способы адаптации к привычному режиму работы / 9 января
- WSJ — новые санкции США грозят лишить Иран последних торговых и финансовых каналов / 11 января
- В Госдуме определились с датой первого чтения проекта закона о поправке к Конституции / 22 января
- Нетрезвые водители- рецидивисты могут лишиться машин / 11 декабря
- Где и когда смотреть индивидуальную мужскую гонку Кубка мира по биатлону / 3 декабря
- Суд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования / 26 ноября